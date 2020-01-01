Какие маски не помогут от вируса: Эксперименты

Блогеры протестировали несколько типов масок.

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В этом видео блогеры из SlivkiShow покажут, какие маски помогут в защите от коронавируса, а какие - бесполезны.

Блогеры использовали вейп, чтобы проверить, через какую маску и как выходит дым.

Оказалось, что обычная медицинская маска очень ненадежна, так как не прилегает плотно к лицу.

И даже более дорогие маски с клапаном могут не помочь, если вы контактируете с больным.

Напомним, ранее блогеры показали, почему важно мыть руки.