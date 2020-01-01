Какие маски не помогут от вируса: Эксперименты
Блогеры протестировали несколько типов масок.
Читай также: Тестирование масок: Эксперименты
В этом видео блогеры из SlivkiShow покажут, какие маски помогут в защите от коронавируса, а какие - бесполезны.
Блогеры использовали вейп, чтобы проверить, через какую маску и как выходит дым.
Оказалось, что обычная медицинская маска очень ненадежна, так как не прилегает плотно к лицу.
И даже более дорогие маски с клапаном могут не помочь, если вы контактируете с больным.
Напомним, ранее блогеры показали, почему важно мыть руки.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил