Xiaomi выпустила доступный стерилизатор воздуха

Его стоимость всего $8,34.

Сегодня Xiaomi начала продажу через краудфандинг нового стерилизатора Viomi, который финансируется на платформе Youpin. На этот раз новинка станет хитом внутри и за пределами Китая. Цена нового стерилизатора Xiaomi Viomi, продаваемого в магазине youpin, составляет 59 юаней ($ 8,34), и его можно будет купить с 30 мая.

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Этот новый стерилизатор поставляется с возможностью уничтожения всех видов бактерий, которые находятся внутри холодильника и за его пределами. То есть его можно использовать для уничтожения бактерий в шкафу или в любой комнате, которую нужно продезинфицировать. Но в основном его целью является удаление бактерий из холодильника, что позволяет хранить продукты дольше без гниения.

Стерилизатор воздуха

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Стерилизатор имеет размеры 104 х 75 мм, а его вес составляет 100 граммов. Его можно хранить в холодильнике и использовать в течение 18 месяцев.

Чтобы узнать, когда стерилизатор больше не нужен, нужно обратить внимание на его нижнюю часть. Компоненты, которые делают этот стерилизатор полезным, будут меняться с течением месяцев, поэтому мы увидим, как оранжевый цвет меняется на сероватый. Как только он окажется серым, мы должны вынуть его из холодильника, или где бы он ни находился, и заменить его.

Благодаря этому стерилизатору уничтожаются 99,9% бактерий, которые можно найти в свежих продуктах.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi отказывается от производства собственных процессоров.