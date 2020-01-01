Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Сети появились фото прототипа смартфона Xiaomi Comet

Комментариев: 0
Инженерный прототип был показан во всей красе.
Xiaomi Comet
Xiaomi Comet
notebookcheck.net

Изображения инженерного прототипа смартфона под названием Xiaomi Comet были опубликованы, и они показывают каждую сторону специфического устройства. По дизайну он отдаленно напоминает Black Shark 3, которую также сделал Xiaomi. Comet работает на Snapdragon 710 и имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ для хранения, так что это не совсем флагман или флагманский смартфон.

Читай также: Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 показали на видео

Интересно, что Xiaomi Comet имеет сертификат IP68, что несколько противоречит недавним комментариям босса Redmi Лу Вейбинга, который заявил, что IP53 более чем достаточно даже для флагманов, таких как смартфон Redmi K30 Pro. Устройство Comet доказывает, что Xiaomi ранее рассматривала защиту IP68, и более вероятно, что популярный китайский производитель предложит больше смартфонов в будущем с более высоким уровнем защиты.

С передней стороны Xiaomi Comet выглядит довольно обычно, но на его боковой стороне находится ярко-красная кнопка питания. Тем не менее, на заднем плане общий вид говорит о том, что его можно было запланировать как бюджетный игровой телефон, как и предполагалось. Comet имеет 12-мегапиксельную основную камеру и 2-мегапиксельную селфи-камеру, батарею емкостью 2900 мАч, и в ближайшее время он не появится в магазине Mi. 

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi разрабатывает смартфон с камерой на 144 Мп.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Xiaomi, смартфон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь