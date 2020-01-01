В Сети появились фото прототипа смартфона Xiaomi Comet

Инженерный прототип был показан во всей красе.

Изображения инженерного прототипа смартфона под названием Xiaomi Comet были опубликованы, и они показывают каждую сторону специфического устройства. По дизайну он отдаленно напоминает Black Shark 3, которую также сделал Xiaomi. Comet работает на Snapdragon 710 и имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ для хранения, так что это не совсем флагман или флагманский смартфон.

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Интересно, что Xiaomi Comet имеет сертификат IP68, что несколько противоречит недавним комментариям босса Redmi Лу Вейбинга, который заявил, что IP53 более чем достаточно даже для флагманов, таких как смартфон Redmi K30 Pro. Устройство Comet доказывает, что Xiaomi ранее рассматривала защиту IP68, и более вероятно, что популярный китайский производитель предложит больше смартфонов в будущем с более высоким уровнем защиты.

С передней стороны Xiaomi Comet выглядит довольно обычно, но на его боковой стороне находится ярко-красная кнопка питания. Тем не менее, на заднем плане общий вид говорит о том, что его можно было запланировать как бюджетный игровой телефон, как и предполагалось. Comet имеет 12-мегапиксельную основную камеру и 2-мегапиксельную селфи-камеру, батарею емкостью 2900 мАч, и в ближайшее время он не появится в магазине Mi.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi разрабатывает смартфон с камерой на 144 Мп.