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Samsung уменьшила выпуск смартфонов из-за коронавируса

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Спрос упал по всему миру.
Samsung уменьшает объемы производства
Samsung уменьшает объемы производства
iXBT.com

Сетевые источники сообщают, что южнокорейская компания Samsung радикально уменьшила объем выпуска смартфонов из-за сниженного спроса на фоне пандемии.

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В Китае в марте было отгружено около 21 млн смартфонов, что на 20% ниже, чем в этом же месяце прошлого года. Также ожидается серьезное сокращение в Европе.

Компании пришлось снизить производство смартфонов примерно на 60% по сравнению со средним показателем. В этом месяца Samsung произведет только около 10 млн телефонов, хотя обычно компания поставляет около 25 млн смартфонов в месяц.

Также ожидается замедление рынка сотовых аппаратов с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung переводит сотрудников на удаленную работу.

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