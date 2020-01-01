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Видео дня: 14 500 000 000 и Саудовская Аравия. Нефть, туризм и большие перемены

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В тренде - блог о путешествиях и интересные факты о цифрах.

14 500 000 000 — ТОПЛЕС

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Люди помешаны на датах и числах. Сегодня наука позволяет нам отмотать время назад на немыслимое количество лет, чтобы определить возраст всего на свете: разные хитрые приборы заставляют “заговорить” любой предмет или существо, как бы долго они не лежали в земле и как бы далеко от неё не были. 

Как узнать возраст звезды, динозавра и самого старого девственника?

Саудовская Аравия. Нефть, туризм и большие перемены. Большой Выпуск

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Блогер Антон Птушкин выпустил новый выпуск своего тревел-блога про Саудовскую Аравию. До последнего времени это была самая закрытая страна в мире. Попасть простому человеку туда было практически невозможно. Но в сентябре 2019 года ситуация кардинально изменилась. 

Напомним, днем ранее в тренды попали НЕидеальный Мужчина и 24 часа при вирусе.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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