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Microsoft анонсировал Планетарный компьютер

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Вычислительная платформа поможет сохранить биоразнообразие.
Microsoft создает планетарный компьютер
Microsoft создает планетарный компьютер
blogs.microsoft.com

В январе Microsoft запустила углеродную инициативу, поставив перед компанией новые цели по снижению выбросов углерода к концу этого десятилетия. Хотя COVID-19 с тех пор изменил повседневную жизнь почти всех нас, проблемы устойчивости стали не менее актуальными или важными. Поэтому компания объявила второй шаг в усилиях по сохранению и защите биоразнообразия и здоровья экосистем мира.

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Новая инициатива Microsoft в области биоразнообразия многогранна. Возможно, самое главное, это направлено на то, чтобы заставить данные и цифровые технологии работать, в том числе с помощью амбициозной программы, объединяющей данные об окружающей среде со всего мира и использующей ее в новом “Планетарном компьютере“. Microsoft совместит это с новой работой, чтобы партнеры и клиенты могли использовать полученные результаты для повышения эффективности принятия экологических решений в своей организационной деятельности. Также компания будет использовать его, чтобы высказываться по вопросам государственной политики, связанной с экосистемами, и брать на себя ответственность за собственное влияние.

“Планетарный компьютер“ представляет собой платформу с искусственным интеллектом на базе облака Microsoft Azure, использующую машинное обучение для анализа данных из различных источников. 

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft показала технологию голотелепортации.

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Теги: Microsoft, природа, экология
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