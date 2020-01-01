Apple официально анонсировала новый iPhone SE

Новый смартфон больше похож на iPhone 8.

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Apple перезагружает iPhone SE в 2020 году, хотя он не похож на размером на своего предшественника. IPhone SE второго поколения стоимостью 400 долларов - это возврат к дизайну iPhone 8 с 4,7-дюймовым дисплеем Retina HD, толстыми лицевыми панелями и кнопкой «Домой» с Touch ID. Но внешность - это еще не все. Добавив процессор A13 Bionic, новый iPhone SE, вероятно, обеспечит производительность на уровне гораздо более дорогого iPhone 11, где и появился A13.

Как и iPhone 8 и оригинальный iPhone SE, обновленный SE имеет один объектив камеры спереди и сзади. Широкоугольный задний объектив с 12-мегапиксельной матрицей усиливается чипом A13 Bionic, а также смарт-HDR iPhone 11 следующего поколения для более детальных снимков, портретным режимом и эффектами портретного освещения. (Фронтальный объектив также может снимать портреты.) Второе поколение SE также может снимать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду, с замедленной и кинематографической стабилизацией видео в передней и задней линзах.

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В отличие от оригинального SE, новейший iPhone сделан из стекла и алюминия и поддерживает беспроводную зарядку Qi. Он также поставляется с более высокой опцией базового хранилища, начиная с 64 ГБ и заканчивая 256 ГБ.

Тем, кто надеется на все эти функции в телефоне меньше 5 дюймов, ошибается. Первый SE имел 4-дюймовый дисплей в корпусе на 4,87 дюйма. IPhone 8, новый близнец SE, имеет более длинную 5,45-дюймовую рамку.

Новый SE доступен для предварительного заказа в пятницу в черном, белом и красном цвете, поставки начнутся 24 апреля.

О дате поставок в Украину и его стоимости не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала новые смарт-часы с Touch ID.