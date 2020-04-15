Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Самые интересные эксперименты над людьми

Комментариев: 1
Что скрывает психология человека? И что такое социальная психология?

Читай также: 17 самых необычных оптических иллюзий и экспериментов

Человеческое сознание - самая сложная вещь для изучения. Загадок в нашем поведении все еще великое множество. А социальная психология - относительно молодая наука. Но за время ее существования было проведено огромное множество экспериментов в области изучения человеческого поведения. В этом видео расскажут о самых громких и самых интересных из них. Все об изучении психологии человека - в этом фильме.

Напомним, ранее блогеры показали, что такое атмосферное давление.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, эксперименты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  15.04.2020, 16:59
Оценка:  0
гость
Коронавирус тоже эксперимент.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь