Самые интересные эксперименты над людьми
Что скрывает психология человека? И что такое социальная психология?
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Человеческое сознание - самая сложная вещь для изучения. Загадок в нашем поведении все еще великое множество. А социальная психология - относительно молодая наука. Но за время ее существования было проведено огромное множество экспериментов в области изучения человеческого поведения. В этом видео расскажут о самых громких и самых интересных из них. Все об изучении психологии человека - в этом фильме.
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