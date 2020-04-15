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Перчатка поможет взломать сновидения

Комментариев: 1
Устройство поможет управлять сном.
Прибор Dormio для управления сном
Прибор Dormio для управления сном
designx.mit.edu

Исследователи из лаборатории сна Массачусетского технологического института (MIT) создали устройство, которое следит за фазами сна и даже корректирует его..

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"Треть жизни, которую мы отдаем просмотру хаотичных бессмысленных сюжетов, теперь можно провести с пользой. Во сне люди могут измениться, улучшить себя. Неважно, говорите ли вы об увеличении памяти, креативности, улучшении настроения на следующий день или повышении производительности", - заявил Адам Горовиц, аспирант MIT.

Устройство Dormio выглядит как перчатка с множеством датчиков, которые отслеживают фазы работы мозга. Когда мозг переходит в бессознательную фазу, устройство транслирует звуковой сигнал, который содержит всего одно слово. В слове можно закодировать то, что человек хочет увидеть во сне.

Также исследователи экспериментируют с запахами. Когда во сне идет фаза структурирования памяти, выделяется определенный аромат, которые усиливает процессы усвоения информации.

Сейчас в лаборатории хотят создать модель для формирования осознанных снов. По статистике, их видят лишь 1% людей.

Напомним, ранее сообщалось, что была высчитана оптимальная продолжительность сна.

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Теги: сон, сновидения
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Комментариев (1)
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navigator2    15.04.2020, 13:57
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navigator2
а погонять лисого вона може?
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