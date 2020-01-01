Видео дня: [BadComedian] - НЕидеальный Мужчина и 24 часа при вирусе

В тренде - обзор фильма и информация про выживание.

24 ЧАСА ПРИ ВИРУСЕ

Читай также: Видео дня: Откуси, лизни или ничего челлендж и Учу мама слэнгу

Что нужно делать первые 24 часа после получения информации о вирусе, который может быть опаснее Covid-19?

В первую очередь - покинуть город с большой плотностью населения. Что нужно собрать с собой, какие продукты взять и какие средства защиты подготовить?

[BadComedian] - НЕидеальный Мужчина

Читай также: Видео дня: Gruppa Skryptonite - 3x3 и Моя бабушка беременна

Блогер Евген Баженов сделал обзор на дебют Егора Крида в кино - фильм НЕидеальный Мужчина. Почему этот фильм получился неидеальным, кого играл Крид в фильме и почему этот фильм - выкачка денег с фанатов певца?

Напомним, днем ранее в тренды попали Плачу на техно и Ты бы никогда такое не загуглил.