Видео дня: [BadComedian] - НЕидеальный Мужчина и 24 часа при вирусе
24 ЧАСА ПРИ ВИРУСЕ
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Что нужно делать первые 24 часа после получения информации о вирусе, который может быть опаснее Covid-19?
В первую очередь - покинуть город с большой плотностью населения. Что нужно собрать с собой, какие продукты взять и какие средства защиты подготовить?
[BadComedian] - НЕидеальный Мужчина
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Блогер Евген Баженов сделал обзор на дебют Егора Крида в кино - фильм НЕидеальный Мужчина. Почему этот фильм получился неидеальным, кого играл Крид в фильме и почему этот фильм - выкачка денег с фанатов певца?
Напомним, днем ранее в тренды попали Плачу на техно и Ты бы никогда такое не загуглил.
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