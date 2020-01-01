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Видео дня: [BadComedian] - НЕидеальный Мужчина и 24 часа при вирусе

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В тренде - обзор фильма и информация про выживание.

24 ЧАСА ПРИ ВИРУСЕ 

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Что нужно делать первые 24 часа после получения информации о вирусе, который может быть опаснее Covid-19? 

В первую очередь - покинуть город с большой плотностью населения. Что нужно собрать с собой, какие продукты взять и какие средства защиты подготовить?

[BadComedian] - НЕидеальный Мужчина 

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Блогер Евген Баженов сделал обзор на дебют Егора Крида в кино - фильм НЕидеальный Мужчина. Почему этот фильм получился неидеальным, кого играл Крид в фильме и почему этот фильм - выкачка денег с фанатов певца?

Напомним, днем ранее в тренды попали Плачу на техно и Ты бы никогда такое не загуглил.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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