Рынок ПК переживает крупнейший спад из-за коронавируса

Из-за пандемии спрос на ПК и комплектующие снизился.

Аналитические компании Gartner и IDC сообщили, что после короткого периода роста мировой рынок ПК пережил самый резкий спад.

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Согласно последним данным Gartner, годовой спад составил 12,3%: в первые три месяца года было отгружено 51,6 млн, в то время как IDC сообщила о падении продаж традиционных ПК на 9,8%, отметив 53,2 млн отгрузок в первом квартале 2020 года.

И Gartner, и IDC назвали причиной сокращение поставок разрыв цепочки поставок в Китае и карантина в основных частях мира.

Gartner сообщает, что в условиях растущей неопределенности на рынке малые и средние компании, вероятно, сосредоточатся на контроле своих расходов на ПК. Аналитики также ожидают, что предприятия сосредоточатся на том, чтобы нормально управлять своим бизнесом, и перераспределят средства на закупки ИТ для планирования непрерывности бизнеса после снятия карантина.

С другой стороны, IDC предусматривает, что предприятия могут планировать инвестиции в традиционные компьютеры в рамках плана обеспечения непрерывности. Это предполагает, что эти инвестиции в инфраструктуру для удаленных операций могут привести к устойчивому и долгосрочному спросу на ПК и периферийные устройства.

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Как Gartner, так и IDC назвали Lenovo, HP и Dell в тройке лидеров в мире, на их долю приходится более 65% объема поставок, что является небольшим увеличением общей доли рынка по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Судя по обоим отчетам, поскольку общее количество сокращается, у топовых поставщиков больше шансов получить долю рынка, чем у более мелких игроков.

Apple и Acer находятся на четвертой и пятой позициях с долей 6,9 и 5,6% соответственно, в то время как IDC сообщила, что Acer находится на четвертой позиции с долей 6,3%, а Apple - на пятой позиции с 5,8%.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект превратил коронавирус в мелодию.