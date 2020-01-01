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Домашняя электростанция на столе: Эксперимент

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Этот эксперимент вы всегда можете повторить у себя дома.

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Можно ли сделать электростанцию из пустой банки и моторчика? Блогер Дмитрий Компанец показал, как из полена, шурупов, жести, трансформатора и банки можно сделать паровую электростанцию.

В банку он набрал воды, оставив небольшое отверстие для выхода пара. Моторчик использовался в качестве турбины.

Что из этого вышло - смотрите в видеоролике.

Напомним, ранее блогеры показали эксперименты с огнеопасными предметами.

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Теги: видео, эксперименты
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