Домашняя электростанция на столе: Эксперимент
Этот эксперимент вы всегда можете повторить у себя дома.
Читай также: Закипает ли кровь в вакууме: Эксперименты
Можно ли сделать электростанцию из пустой банки и моторчика? Блогер Дмитрий Компанец показал, как из полена, шурупов, жести, трансформатора и банки можно сделать паровую электростанцию.
В банку он набрал воды, оставив небольшое отверстие для выхода пара. Моторчик использовался в качестве турбины.
Что из этого вышло - смотрите в видеоролике.
Напомним, ранее блогеры показали эксперименты с огнеопасными предметами.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил