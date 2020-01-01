НСЗУ запустила онлайн-мониторинг заболеваний коронавирусом
НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины) запустила сервис с постоянно обновляемой информацией о распространении коронавируса в Украине. Посмотреть данные по зараженным и подозрениям, а также месте госпитализации больных можно на сайте. Есть версия как для ПК, так и мобильных.
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Все данные о коронавирусе в Украине берутся из официальных реестров Центра общественного здоровья Украины, и выводятся при помощи инструмента на ПО Microsoft Power BI.
Утверждается, что статистика постоянно обновляется, но на момент публикации новости было написано, что данные на 9 утра 14 апреля.
Помимо карты заражения, можно выбрать таблицы по областям и диаграммами с соотношением заболевших / выздоровевших / летальных случаев. Есть и карта в хронологическом порядке.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появился сайт с онлайн-картой распространения коронавируса.
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