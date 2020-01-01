LG анонсировала смартфон-раскладушку Folder 2

Это будет кнопочный телефон на Android .

Читай также: LG запатентовала складной смартфон

LG анонсировала Folder 2, новейший раскладной телефон Android c поддержкой 4G. Он имеет 2,8-дюймовый QVGA-экран, а также дополнительный 0,9-дюймовый моноэкран на крышке для быстрого просмотра уведомлений, таких как текстовые сообщения, звонки, время, время автономной работы и состояние сигнала. В телефоне также есть клавиатура T9 и клавиша SOS на задней панели, которая позволяет набирать предварительно зарегистрированный номер, быстро нажимая три раза в течение 1,5 секунд. В то же время информация о местоположении будет отправлена ​​в текстовом виде.

LG Folder 2 4G

Читай также: Раскладушка Motorola Razr выдержала 27 тысяч сгибаний

Есть также кнопка быстрого доступа к голосовой службе искусственного интеллекта. Голосовая служба распознает и отвечает, когда пользователь нажимает горячую клавишу и задает вопросы о погоде, дате, времени, простом вычислении и т. д.

Он также оснащен функцией блокировки безопасности данных, которая предотвращает непреднамеренную передачу данных. LG Folder 2 весит 127 г, имеет 2-мегапиксельную камеру.

Технические характеристики

2,8-дюймовый (320 х 240 пикселей) ЖК-экран QVGA и 0,9-дюймовый передний экран

Четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 210 (MSM8909) с тактовой частотой 1,1 ГГц и графическим процессором Adreno 304

1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ встроенной памяти, расширяемая память до 32 ГБ с microSD

2-мегапиксельная камера

FM-радио, клавиша SOS

Размеры: 107,9x55x18 мм; Вес: 127 г

4G LTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.1, GPS

Аккумулятор 1470 мАч

LG Folder 2 выпускается в платиново-сером и белом цветах по цене $162 и поступит в продажу в Южной Корее с 17 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что LG запатентовала смартфон с 16 камерами.