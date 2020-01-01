LG анонсировала смартфон-раскладушку Folder 2
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LG анонсировала Folder 2, новейший раскладной телефон Android c поддержкой 4G. Он имеет 2,8-дюймовый QVGA-экран, а также дополнительный 0,9-дюймовый моноэкран на крышке для быстрого просмотра уведомлений, таких как текстовые сообщения, звонки, время, время автономной работы и состояние сигнала. В телефоне также есть клавиатура T9 и клавиша SOS на задней панели, которая позволяет набирать предварительно зарегистрированный номер, быстро нажимая три раза в течение 1,5 секунд. В то же время информация о местоположении будет отправлена в текстовом виде.
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Есть также кнопка быстрого доступа к голосовой службе искусственного интеллекта. Голосовая служба распознает и отвечает, когда пользователь нажимает горячую клавишу и задает вопросы о погоде, дате, времени, простом вычислении и т. д.
Он также оснащен функцией блокировки безопасности данных, которая предотвращает непреднамеренную передачу данных. LG Folder 2 весит 127 г, имеет 2-мегапиксельную камеру.
Технические характеристики
- 2,8-дюймовый (320 х 240 пикселей) ЖК-экран QVGA и 0,9-дюймовый передний экран
- Четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 210 (MSM8909) с тактовой частотой 1,1 ГГц и графическим процессором Adreno 304
- 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ встроенной памяти, расширяемая память до 32 ГБ с microSD
- 2-мегапиксельная камера
- FM-радио, клавиша SOS
- Размеры: 107,9x55x18 мм; Вес: 127 г
- 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.1, GPS
- Аккумулятор 1470 мАч
LG Folder 2 выпускается в платиново-сером и белом цветах по цене $162 и поступит в продажу в Южной Корее с 17 апреля.
Напомним, ранее сообщалось, что LG запатентовала смартфон с 16 камерами.
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