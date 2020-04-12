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YouTube введет главы для лучшей навигации по видео

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Новая функция уже тестируется видеосервисом.
В роликах появятся главы
В роликах появятся главы
thenextweb.com

Если вы смотрите видео о кулинарии, есть вероятность, что вы хотите пропустить часть ролика, чтобы добраться до главного. К счастью, это возможно, потому что YouTube запускает новую функцию под названием "Главы для видео".

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Впервые обнаруженная Android Police, эта функция берет временные метки для описания, указанного создателями, и автоматически превращает их в маркеры глав для видео. Вы можете увидеть главы в действии в видео, встроенном ниже.

Главы будут отображаться рядом с полосой скруббера в виде сегментов. Вы можете увидеть главы в фото ниже.

На данный момент неясно, будет ли эта функция распространяться для всех авторов контента. Кроме того, эта функция работает только на YouTube. Если же встроить видео на сайт, глав не будет видно.

Напомним, ранее сообщалось, что из YouTube хотят убрать весь детский контент.

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Теги: YouTube
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