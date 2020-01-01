Трамп раскритиковал Apple и Google за слежку во время коронавируса

Президент США назвал слежку неконституционной.

На прошлой неделе Google и Apple объявили о партнерстве по созданию системы отслеживания контактов, которая работает как с iOS, так и с Android. Но на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп добавил свое мнение.

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Отвечая на вопрос о новом партнерстве между Apple и Google, Трамп объяснил, что технология отслеживания контактов - "удивительная вещь", но у многих людей "есть очень большие конституционные проблемы с этим".

Далее Трамп сказал, что система, разработанная Google и Apple, "будет очень точным способом" отслеживания контактов, но решение будет принято в течение следующих четырех недель:

"У нас больше конституционная, чем механическая проблема, но мы будем принимать решение по этому вопросу. Это то, что мы будем обсуждать со многими людьми в течение следующих четырех недель. Это был бы очень точный способ сделать это, но у многих людей есть проблемы с этим".

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Не совсем понятно, на что ссылается Трамп в этих комментариях. Как Apple, так и Google неоднократно подчеркивали первоочередную конфиденциальность системы отслеживания контактов:

Требуется явное согласие пользователя

Не собирает личную информацию или данные о местоположении пользователя

Список людей, с которыми вы общались, никогда не покидает ваш телефон

Люди с положительным результатом не идентифицируются с другими пользователями, Google или Apple

Будет использоваться только для отслеживания контактов органами здравоохранения для управления пандемией COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что Google выделил Минздраву Украины грант для борьбы с коронавирусом.