Apple Watch научат предсказывать паническую атаку

Такая функция появится в следующей серии часов.

Apple Watch Series 5 оказались весьма разочаровывающими из-за отсутствия значимых обновлений. Но ранние сообщения предполагают, что некоторые довольно серьезные улучшения планируются для будущих Apple Watch.

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Согласно отчету EverythingApplePro, Apple работает над тем, чтобы сделать приложение Apple Watch and Health полным набором как для психического, так и для физического здоровья. Монитор ЭКГ серии 4 охватывал физическую сторону, и в конечном итоге ожидается, что новый датчик пульсовой оксиметрии продиагностирует особенности психического здоровья.

Эта функция появится в Apple Watch Series 6 и представит мониторинг уровня кислорода в крови. Ожидается, что Apple будет использовать эту информацию для ряда новых функций психического здоровья, включая те, которые могут определять, когда пользователь испытывает стресс или испытывает беспокойство.

Как сообщается, одной из наиболее значимых планируемых реализаций является возможность автоматического обнаружения панических атак, хотя это может не произойти еще в течение двух лет. Apple Watch должны со временем узнать, какие симптомы возникают до и во время приступа паники.

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В конечном итоге цель состоит в том, чтобы обнаружить приступы паники еще до того, как они произойдут, заранее предупредить пользователя и предложить помощь, в том числе дыхательные упражнения и рекомендации для остановки во время вождения, среди прочего.

Чтобы еще больше повысить точность этой функции, пользователи должны иметь возможность вручную вводить свои симптомы. Также будет доступна история всех обнаруженных панических атак, которая также включает в себя поведение до и во время приступа.

Помимо сосредоточения внимания на психическом здоровье, Apple, как сообщается, планирует серию других обновлений для следующего поколения Apple Watch Series 6. Они включают в себя улучшения датчиков и поддержку более быстрого стандарта Wi-Fi 6.

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По сообщениям, также запланировано внедрение отслеживания сна, о чем ходят слухи в течение нескольких месяцев. К сожалению, эта функция может быть эксклюзивной для Series 6, поскольку она, как сообщается, зависит от предстоящих обновлений батареи.

Никаких внешних изменений в Apple Watch в этом году не планируется, что неудивительно, учитывая, что Apple представила текущий дизайн только в 2018 году, но ожидается, что будет обновление общесистемного интерфейса для WatchOS 7. Что это влечет за собой, остается загадкой на данном этапе, хотя улучшения Siri, как говорят, запланированы.

Как сообщается, в комплектацию Apple Watch Series 6 также войдет новая технология экрана, который позволит использовать часы под водой. Это должно быть особенно удобно при плавании или других видах водного спорта.

В некоторых отчетах говорится, что Apple может заменить существующую панель OLED панелью microLED в этом году. Это дало бы компании шанс опробовать технологию, прежде чем использовать ее на других устройствах, таких как iPhone и MacBook.

Напомним, ранее сообщалось, что на Apple Watch запустили операционку 19-летней давности.