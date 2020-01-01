Самое твердое вещество за 5000 долларов: Эксперименты
В этом видео блогер ThoiSoi расскажет о самых твердых и дорогих веществах на Земле.
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Чтобы самостоятельно проверить материал на прочность, можно воспользоваться твердомером.
Блогер начал демонстрацию с индия - самого мягкого металла, который можно держать в руках и не получить химический ожог.
Следующий материал - кальцит. Он, кстати, обладает интересным оптическим свойством: у него двойное преломление света.
Также блогер проверил силикатное стекло, кремний, вольфрам, карбид вольфрама, нитрид кремния, нитрид бора и алмаз.
Напомним, ранее блогеры показали, как из плохого инструмента сделать хороший.
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