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Самое твердое вещество за 5000 долларов: Эксперименты

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Какое самое твердое вещество можно найти дома?

В этом видео блогер ThoiSoi расскажет о самых твердых и дорогих веществах на Земле. 

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Чтобы самостоятельно проверить материал на прочность, можно воспользоваться твердомером. 

Блогер начал демонстрацию с индия - самого мягкого металла, который можно держать в руках и не получить химический ожог. 

Следующий материал - кальцит. Он, кстати, обладает интересным оптическим свойством: у него двойное преломление света.

Также блогер проверил силикатное стекло, кремний, вольфрам, карбид вольфрама, нитрид кремния, нитрид бора и алмаз.

Напомним, ранее блогеры показали, как из плохого инструмента сделать хороший.

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Теги: видео, эксперименты
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