Самое твердое вещество за 5000 долларов: Эксперименты

Какое самое твердое вещество можно найти дома?

В этом видео блогер ThoiSoi расскажет о самых твердых и дорогих веществах на Земле.

Читай также: Открыт самый прочный материал во Вселенной

Чтобы самостоятельно проверить материал на прочность, можно воспользоваться твердомером.

Блогер начал демонстрацию с индия - самого мягкого металла, который можно держать в руках и не получить химический ожог.

Следующий материал - кальцит. Он, кстати, обладает интересным оптическим свойством: у него двойное преломление света.

Также блогер проверил силикатное стекло, кремний, вольфрам, карбид вольфрама, нитрид кремния, нитрид бора и алмаз.

Напомним, ранее блогеры показали, как из плохого инструмента сделать хороший.