Nokia хочет выпустить смартфон с камерой на 108 Мп

Телефон должен стать продолжением серии PureView.

Nokia 9 PureView был, пожалуй, одним из самых уникальных смартфонов, выпущенных в прошлом году благодаря своей системе пентакамеры. К сожалению, у смартфона было много проблем, но теперь, кажется, что HMD Global готова дать идее еще один шанс.

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По утечкам, полученным NokiaPowerUser, предполагается, что для грядущего Nokia 9.3 PureView планируется пересмотреть систему пентакамер. Точнее говоря, отказаться от технологии камеры Light, используемой в оригинале.

Эта конкретная деталь подтверждает отчет за январь, в котором утверждалось, что HMD Global отказалась от Light в качестве партнера из-за отсутствия поддержки после запуска Nokia 9 PureView в прошлом году.

Считается, что финская компания работает с новым партнером над усовершенствованием своей системы камер следующего поколения. Какого партнера - еще предстоит выяснить, но, похоже, они планируют несколько больших обновлений.

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По всей видимости, это будет "одно из самых мощных решений для камер на флагмане", которое будет доступно на рынке и будет оснащено 64-мегапиксельной основной камерой. Это должно поддерживать оптическую стабилизацию изображения (OIS) и дебютировать вместе со сверхширокоугольной камерой на 108 мегапикселей.

Пока нет сведений о технических характеристиках остальных камер, но ожидается, что они будут действовать как телеобъектив, макро и датчики глубины соответственно.

Ожидается, что Nokia 9.3 PureView появится в конце этого года вместе с Nokia 7.3 на мероприятии, которое состоится в конце августа или сентябре.

Напомним, ранее сообщалось, что смартфоны Nokia наконец начали приносить прибыль.