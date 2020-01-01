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На старом Xiaomi запустили Windows 10

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Телефон может запускать приложения Windows. Только зачем?
Windows 10 на смартфоне
Windows 10 на смартфоне
mydrivers.com

Энтузиасты смартфонов всегда увлекались настройкой своих телефонов. Этот интерес может проявляться в виде перепрошивки различных кастомных ПЗУ в полноценную операционную систему Microsoft Windows. Так энтузиаст заставил Xiaomi Mi 6 работать на системе x64 ARM для Windows 10.

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Примечательно, что система Windows 10 x64 ARM не является урезанной или уменьшенной версией популярной операционной системы и может работать аналогично настольной версии. Другими словами, он может запускать файлы .exe и оснащен функциями, которые можно найти и в обычном программном обеспечении.

Это снова показывает, как далеко энтузиасты пойдут на настройку и тестирование устройств. В настоящее время неизвестно, насколько хорошо работает операционная система на телефоне или насколько она стабильна на самом деле, но, тем не менее, это все же впечатляющий подвиг.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi отказывается от производства собственных процессоров.

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Теги: Xiaomi, Windows 10
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