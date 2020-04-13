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Армия США получит запускаемые из гранатометов летающие дроны

Комментариев: 2
Дроны могут следить за перемещением противника.
Дроны запустят с гранатомета
Дроны запустят с гранатомета
armstrade.org

Ученые из Исследовательской лаборатории армии на Абердинском испытательном полигоне в Мэриленде разрабатывают микродроны того же размера, что и 40-миллиметровая армейская граната, предназначенная для стрельбы из стандартных гранатометов M203, заявили представители службы. Они назвали новые беспилотные летательные аппараты GLUAS.

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Беспилотники могли быть помощниками для пехотинцев, сражающихся на передовой в таких местах, как восточный и северный Афганистан, где высокие, зазубренные горы часто скрывают местонахождение врага и их передвижение. По словам Джона Гердеса, инженера-механика, работающего над проектом, солдаты, подвергшиеся нападению, могут почти мгновенно получить "вид с высоты птичьего полета" на поле боя.

"Это устройство обеспечивает полную автономию для разведки, чтобы помочь солдатам выполнять задания", - сказал Гердес в пресс-релизе.

По словам Гердеса, армия разрабатывает две версии GLUAS - одну, похожую на параплан, а другую, спроектированную как вертолет, который может зависать. Предполагается, что оба они будут летать на высоте до 600 метров в течение не менее 90 минут.

Проект дрона
Проект дрона
stripes.com

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Поскольку беспилотники похожи по размеру, весу и форме на армейские гранаты, они должны легко вписываться в стандартный комплект боевых инструментов, которые несут солдаты, сказал он.

После запуска беспилотники расправляют крылья, и мотор поднимает его верх, позволяя солдатам управлять с помощью джойстика или другого ручного устройства. Камера посылает видео обратно солдатам на земле с расстояния в 2 километра.

Гердес сказал, что он планирует добавить приемники GPS к беспилотникам, позволяя солдатам точно определять местоположение объектов или людей, наблюдаемых с воздуха.

Напомним, ранее сообщалось, что армии США впервые удалось заправить беспилотник во время полета.

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Теги: дрон, беспилотник, оружие, США
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  13.04.2020, 14:25
Оценка:  -1
гость
А Украина получила от свинорылого дырку в бюджете, и никаму на х.й ненужные віру,мову і термос!
SINOBI-LIFE    13.04.2020, 14:41
Оценка:  +1
SINOBI-LIFE
Алень срасейский,подгораешь от Пороха,ну так вам федерастам и надо!!!
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