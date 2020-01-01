Искусственный интеллект научился предсказывать вспышки коронавируса

ИИ определит следующий очаг по сообщениям в соцсетях.

ИИ предсказал, какие районы Великобритании будут страдать от всплесков коронавируса в будущем, проанализировав сообщения в социальных сетях о COVID-19.

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Эти сообщения предполагают, что вспышки скоро поразят Манчестер, Ливерпуль, Оксфордшир, Лидс, Нортгемптоншир и Лутон.

Система была создана Dataminr, технологической фирмой по выявлению рисков, имеющей послужной список, позволяющий определить, куда вирус перейдет дальше.

Ранее он предсказывал вспышки в Лондоне, Хартфордшире, Эссексе и Кенте, за 7-13 дней до того, как в этих районах наблюдался всплеск случаев коронавируса. В США Dataminr прогнозирует вспышки в 14 различных штатах. Через семь дней после того, как компания опубликовала свои прогнозы, пандемия сильно ударила по всем штатам.

Тот же метод в настоящее время обнаружил сходные модели до вспышки в шести регионах Великобритании.

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ИИ Dataminr разделил сообщения в социальных сетях о коронавирусе на различные географически локализованные точки доступа.

Система не измеряет совокупные сообщения в социальных сетях или упоминания ключевых слов, связанных с пандемией. Вместо этого он находит уникальные сообщения от людей, указывающие на наличие у них симптомов коронавируса, положительных результатов тестирования или заражения вирусом. Он также включает в себя информацию из первых рук о подтвержденных случаях от их родственников, друзей и коллег.

Этот подход направлен на то, чтобы исключить сплетни и вводящие в заблуждение ссылки на COVID-19, чтобы создать основную правдивую картину того, как развивается вспышка.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект превратил коронавирус в мелодию.