Видео дня: Комендантский час в Украине и Мама Дана Балана

В тренде - коронавирус и песни.

Комендантский час в Украине. Вводят полный запрет выходить из дома и закрывают все магазины

Читай также: Видео дня: Фильмы по книгам - Лига Смеха и Будапешт. Орёл и Решка

В регионах Украины усиливают карантин. Особенно там, где болезнь бурлит больше всего. Ежедневно количество больных растет, поэтому особенно важно всем соблюдать карантин и меры безопасности. В Черновицкой области на выходные закроют продуктовые магазины и заправки. В Олешках власть просит запастись продуктами, чтобы в субботу и воскресенье никто не выходил из дома.

Мама Дана Балана спела на сцене Голоса страны

В 10 сезоне Голоса страны не обойтись без сюрпризов.

Мама Дана Балана решила удивить судей и спеть на сцене Голоса страны.

Напомним, ранее в тренды попали Крутые лайфхаки на природе и Как спасать больных Covid-19.