Видео дня: Комендантский час в Украине и Мама Дана Балана
Комендантский час в Украине. Вводят полный запрет выходить из дома и закрывают все магазины
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В регионах Украины усиливают карантин. Особенно там, где болезнь бурлит больше всего. Ежедневно количество больных растет, поэтому особенно важно всем соблюдать карантин и меры безопасности. В Черновицкой области на выходные закроют продуктовые магазины и заправки. В Олешках власть просит запастись продуктами, чтобы в субботу и воскресенье никто не выходил из дома.
Мама Дана Балана спела на сцене Голоса страны
В 10 сезоне Голоса страны не обойтись без сюрпризов.
Мама Дана Балана решила удивить судей и спеть на сцене Голоса страны.
Напомним, ранее в тренды попали Крутые лайфхаки на природе и Как спасать больных Covid-19.
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