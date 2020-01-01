Google раздаст по $1000 нуждающимся семьям

Повезло только жителям Сан-Франциско.

Благотворительный фонд компании Google - Google.org начал сбор помощи малоимущим семьям, которые живут в области залива Сан-Франциско, США. В партнерстве с некоммерческой организацией GiveDirectly они хотят собрать $5 млн для пострадавших из-за пандемии Covid-2019. Об этом говорится в блоге компании.

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Поддержку должны получить 5000 семей. При этом фонд вложил $1 млн, а еще столько же выделил глава Alphabet Сундар Пичаи.

GiveDirectly предоставляет денежные средства семьям, зарегистрированным в SNAP (федеральная программа помощи в области питания). Большинство получателей - матери-одиночки.

По данным на 13 апреля, из запланированной суммы было собрано свыше $280 тысяч. Средства пожертвовали 136 участников программы. Особенностью GiveDirectly является адресная помощь бедным: люди получают собранные деньги напрямую от фонда, говорится на его сайте.

Напомним, ранее сообщалось, что Google будет следить за всеми во время пандемии коронавируса.