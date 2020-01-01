Как сделать электромагнит: Эксперименты

Что такое электромагнетизм и как его сделать в домашних условиях?

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Магнетизм и электричество. Как немагнитный материал становится магнитом? Что будет, если проводник заморозить в жидком азоте? Как заставить медную катушку летать, и почему нельзя включать в сеть свернутый кабель? Не повторяйте эти эксперименты дома!

Напомним, ранее блогеры показывали, как сделать электромагнит любой мощности.