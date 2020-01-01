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Google научился превращать фото пользователей в картины

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Приложение Google Arts & Culture позволяет имитировать кисти художников.
Фото превращаются в картины
Фото превращаются в картины
google

От смелых, вихревых движений на картинах Винсента Ван Гога до сюрреалистических, уверенных мазков Фриды Кало. Многие известные художники имеют мгновенно узнаваемые стили. Теперь вы можете использовать эти стили для преобразования ваших собственных фотографий. С помощью Art Transfer, новой функции в приложении Google Arts & Culture, вы можете применять характеристики известных картин к вашим собственным изображениям.

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Чтобы попробовать, откройте меню «Камера» в нижней панели приложения Google «Искусство и культура» и выберите «Art Transfer». После съемки или загрузки фотографии выберите один из десятков шедевров, чтобы перенести этот стиль на изображение. Для большей настройки вы можете использовать значок ножниц, чтобы выбрать, к какой части изображения вы хотите применить стиль.

Многие эксперименты Google в области искусства и культуры показывают, что возможно, когда вы комбинируете искусство и технологии. В частности, искусственный интеллект может быть мощным инструментом не только в руках художников, но и способом, с помощью которого люди могут по-новому взглянуть на искусство и узнать о нем.

В этом случае Art Transfer использует алгоритмическую модель, созданную Google AI. После того, как вы сделаете снимок и выберете стиль, Art Transfer не просто смешивает две вещи или просто накладывает изображение. Вместо этого он запускает уникальное алгоритмическое воссоздание вашей фотографии, вдохновленное конкретным художественным стилем, который вы выбрали.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект от Google ищет рак лучше врачей.

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Теги: Google, искусственный интеллект
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