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Видео дня: Крутые лайфхаки на природе и Как спасать больных Covid-19

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В тренде лайфхаки и коронавирус.

КРУТЫЕ ЛАЙФХАКИ НА ПРИРОДЕ И СОВЕТЫ В ПОЕЗДКИ 

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Неважно, любите ли вы путешествовать дикарями или жить в роскошных отелях, эти лайфхаки для поездок вам очень пригодятся! 

Что делать, если разбил колено, а аптеки рядом нет. Как правильно складывать вещи и многое другое в полезных советах.

Харьковские врачи придумали, как спасать больных Covid-19 с помощью полиэтиленовых пакетов

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Харьковские врачи придумали, как спасать жизни больных Covid-19 обычным полиэтиленовым пакетом. Метод, которым в 90-е спасли жизни сотен пациентов, пригодился и сейчас, при критической нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких в Украине.

Напомним, ранее в тренды попали Велосипедист VS карантин и Больной коронавирусом рассказал о лечении.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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