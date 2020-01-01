Huawei назвал потери от складных смартфонов

Всего за месяц производства Mate X компания теряет до 70 млн долларов.

Китайский производственный гигант Huawei выпустил два складных телефона: Huawei Mate X и Huawei Mate Xs. Эти смартфоны дорогие и хрупкие, и, как выяснилось, не приносят прибыль.

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После запуска Huawei P40 Series в Китае генеральный директор Huawei по потребительскому бизнесу Юй Чэндун рассказал о высококлассном бизнесе смартфонов Huawei. По его словам, цены на флагманы высоки, потому что стоимость продукции также высока. Например, стоимость одного датчика камеры в серии P40 превышает 100 долларов. Samsung и Apple не используют эти дорогие запчасти, но все же конечный продует у них сравнительно дороже, чем у Huawei. По его словам, компания даже несет убытки только от продажи некоторых смартфонов.

Юй Чэндун сказал, что с момента выпуска Huawei Mate X в феврале этого года компания потеряла от 60 до 70 миллионов долларов. По его словам, даже если Mate Xs продается за 16 999 юаней ($ 2407), для Huawei это все равно потеря. Только в случае падения себестоимости гибкого дисплея можно получить некоторую прибыль.

Напомним, ранее аналитики заявили, что предзаказы Huawei P40 удручают.