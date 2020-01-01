Повторяем уличную еду дома: Эксперименты
Хотите дома сделать настоящую итальянскую пасту?
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Пока почти весь мир сидит на карантине, многие скучают по уличной еде из других стран. И, если, мы пока не можем поехать в Китай или Италию, вполне можно повторить такую еду в домашних условиях.
В видео блогер решил повторить баумкухен, кесадилью и пасту с сыром. Получилось очень аппетитно.
Напомним, ранее блогеры показали, как сделать вермишель быстрого приготовления своими руками.
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