Повторяем уличную еду дома: Эксперименты

Хотите дома сделать настоящую итальянскую пасту?

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Пока почти весь мир сидит на карантине, многие скучают по уличной еде из других стран. И, если, мы пока не можем поехать в Китай или Италию, вполне можно повторить такую еду в домашних условиях.

В видео блогер решил повторить баумкухен, кесадилью и пасту с сыром. Получилось очень аппетитно.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать вермишель быстрого приготовления своими руками.