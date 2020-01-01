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Видео дня: Велосипедист VS карантин и Больной коронавирусом рассказал о лечении

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В тренде - коронавирус.

ВЕЛОСИПЕДИСТ vs КАРАНТИН

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Блогер Mishanya Ogorodnik показал один день из жизни велосипедиста, который выезжает на улицу во время карантина.

Сколько людей ходят по городу, где можно кататься на велосипеде, как работают магазины, кто еще работает и как надо общаться с полицией, если они не хотят брать Корону.

Больной коронавирусом мужчина рассказал всю правду о лечении

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Первого житомирянина, у которого обнаружили коронавирус, отпустили из больницы.

Хотя тест на Covid-19 у мужчины до сих пор положительный, ему разрешили продолжить лечение дома. О своем опыте лечения мужчина дистанционно рассказал в интервью.

Напомним, днем ранее в тренды попали устроили пожар в Чернобыле и Ира Горбачева у Дудя.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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