Больных коронавирусом будут искать по Bluetooth

Система отслеживания контактов поможет быстрее выявить потенциальных больных.

Представьте, что вам поставили диагноз COVID-19. Медицинские работники начинают отслеживать контакты с целью выявления инфекций, предлагая вам идентифицировать людей, с которыми вы были в тесном контакте. На ум приходят очевидные люди - ваша семья, ваши коллеги. Но как насчет женщины, стоящей впереди вас в очереди на прошлой неделе в аптеке, или мужчины, который упаковывает ваши продукты? Или кто-нибудь из других незнакомцев, с которыми вы могли быть близки за последние 14 дней?

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Команда, возглавляемая исследователями Массачусетского технологического института и включающая экспертов из многих учреждений, разрабатывает систему, которая усиливает отслеживание контактов, сохраняя при этом конфиденциальность всех людей. Система использует сигналы Bluetooth ближнего действия, излучаемые смартфонами людей. Эти сигналы представляют собой случайные цепочки чисел, которые другие близлежащие смартфоны могут запомнить.

Если человек дал положительный результат, он может загрузить список, который его телефон создал за последние 14 дней, в базу данных. Затем другие люди могут сканировать базу данных, чтобы увидеть, соответствуют ли какие-либо из этих контактов тем, которые подобраны их телефонами. В случае совпадения, уведомление проинформирует этого человека о том, что он, возможно, был подвержен воздействию вируса, и будет содержать информацию от органов общественного здравоохранения о дальнейших действиях. Жизненно важно, чтобы весь этот процесс выполнялся, сохраняя конфиденциальность тех, кто имеет положительный результат на COVID-19, и тех, кто хочет проверить, был ли у них контакт с инфицированным человеком.

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"Я отслеживаю то, что я транслировал, а вы отслеживаете то, что вы слышали, и это позволит нам определить, находился ли кто-то в непосредственной близости от зараженного человека", - говорит Рон Ривест, профессор Института MIT и директор исследователь проекта. "Но для этих трансляций мы используем криптографические методы для генерации случайных чисел, которые не просто анонимны, но постоянно меняют свой "идентификатор" и ​​не могут быть прослежены до личности".

Этот подход к частному автоматическому отслеживанию контактов будет доступен несколькими способами, в том числе в рамках первой попытки обеспечения конфиденциальности, предпринятой в MIT в ответ на COVID-19 под названием SafePaths. Этот широкий набор мобильных приложений разрабатывается командой под руководством Рамеша Раскара из Медиа Лаборатории. Конструкция новой системы на основе Bluetooth получила преимущества, в отличии от ранней работы SafePaths в этой области.

Владельцы телефонов будут участвовать, загрузив приложение, которое включает эту систему. После положительного диагноза человек получит QR-код от медицинского работника. Сканируя код через это приложение, человек может загрузить свой журнал в облако. Любой, у кого есть приложение, может запустить свои телефоны для сканирования этих журналов. Уведомление, если есть совпадение, может сказать пользователю, как долго он находился рядом с зараженным человеком и приблизительное расстояние.

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В некоторых странах, наиболее успешно сдерживающих распространение COVID-19, для отслеживания контактов используются подходы, основанные на использовании смартфонов, однако исследователи отмечают, что эти подходы не всегда защищали частную жизнь человека. Например, в Южной Корее внедрены приложения, которые уведомляют должностных лиц, если диагностированный человек покинул свой дом, и могут использовать данные GPS людей, чтобы точно определить, где они были.

"Мы не отслеживаем местоположение, не используем GPS, не привязываем ваш личный идентификатор или номер телефона к любому из этих случайных номеров, которые излучает ваш телефон", - говорит Даниэль Вайцнер, главный научный сотрудник Лаборатории компьютерной науки и искусственного интеллекта MIT ( CSAIL) и один из главных исследователей этих усилий. "Мы хотим, чтобы каждый человек мог участвовать в общем процессе, чтобы узнать, был ли у вас контакт, не раскрывая и не заставляя кого-либо что-либо раскрывать".

Напомним, ранее сообщалось, что был создан сайт для отслеживания вероятных носителей Covid-19.