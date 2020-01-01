Google запретил сотрудникам пользоваться Zoom

В компании опасаются за безопасность.

Google запретил использование популярного программного обеспечения для видеоконференций Zoom на устройствах своих сотрудников. Zoom, конкурент собственного Google-приложения Meet, получил взрывную популярность во время пандемии коронавируса.

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На прошлой неделе Google отправил электронное письмо сотрудникам, на рабочих ноутбуках которых установлено приложение Zoom, в котором сообщалось о его "уязвимостях безопасности", и предупредил, что программное обеспечение для видеоконференций на ноутбуках сотрудников перестанет работать, начиная с этой недели.

"Мы давно придерживаемся политики запрета сотрудникам использовать неутвержденные приложения для работы, которая находится за пределами нашей корпоративной сети", - заявил пресс-секретарь Google Жозе Кастанеда.

"Недавно наша команда безопасности проинформировала сотрудников с помощью Zoom Desktop Client, что он больше не будет работать на корпоративных компьютерах, поскольку не соответствует нашим стандартам безопасности для приложений, используемых нашими сотрудниками. Сотрудники, которые использовали Zoom, чтобы оставаться на связи с семьей и друзьями, могут продолжать делать это через веб-браузер или мобильный телефон".

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Головной офис Zoom, штаб-квартира которого находится в Сан-Хосе, штат Калифорния, в 2019 году стал публичным, а его генеральный директор Эрик Юань стал миллиардером. Служба видеоконференций компании была нацелена на предприятия, чтобы проводить вебинары и встречи, но в настоящее время она используется людьми по всему миру для занятий в тренажерном зале, учебных занятий, вечеринок и многого другого. В марте 200 миллионов человек использовали Zoom ежедневно по сравнению с 10 миллионами в декабре.

Но рост Zoom был омрачен проблемами безопасности и конфиденциальности сервиса. В прошлом месяце исследование, проведенное Motherboard, показало, что приложение Zoom для iPhone и iPad отправляет данные об устройствах пользователей в Facebook, включая людей, у которых нет учетных записей Facebook.

Zoom прекратил отправку данных в Facebook только через день, но вскоре возникли другие проблемы. Бывший хакер АНБ обнаружил проблему безопасности Zoom, которая позволяла хакерам контролировать пользовательские микрофоны и веб-камеры и получать контроль над Apple iMac. Перехват показал, что звонки Zoom на самом деле не были зашифрованы так, как заявляет компания. На прошлой неделе компания заявила, что некоторые видеозвонки были "ошибочно" перенаправлены через серверы в Китае, когда этого не следовало делать.

Google не первая компания, которая запретила сотрудникам использовать Zoom. Ранее в этом месяце ракетная компания Илона Маска, SpaceX, также запретила использование Zoom сотрудникам, сославшись на "серьезные проблемы с безопасностью и конфиденциальностью", по данным Reuters. А в понедельник Департамент образования Нью-Йорка призвал школы отказаться от Zoom и перейти на службу от Microsoft.

Напомним, ранее сообщалось, что на Тайване запретили использовать Zoom из-за проблем с безопасностью.