Шесть необычных перчаток: Эксперименты
Перчатки предназначены для разных дел.
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В этом видео блогеры из Live Today собрали самые интересные перчатки, которые почти никто не видел, и проверим их применение на практике.
В эксперименте использовались перчатки с подогревом, кевларовые перчатки, перчатки для бассейна, перчатка для управление квадрокоптером и сенсорные перчатки.
Напомним, ранее блогеры показали, как передать картинку по лучу лазера.
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