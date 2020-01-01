Шесть необычных перчаток: Эксперименты

Перчатки предназначены для разных дел.

Читай также: Неоновые трюки: Эксперименты с ультрафиолетом

В этом видео блогеры из Live Today собрали самые интересные перчатки, которые почти никто не видел, и проверим их применение на практике.

В эксперименте использовались перчатки с подогревом, кевларовые перчатки, перчатки для бассейна, перчатка для управление квадрокоптером и сенсорные перчатки.

Напомним, ранее блогеры показали, как передать картинку по лучу лазера.