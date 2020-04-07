Гендиректор Twitter пожертвует миллиард долларов на борьбу с Covid-19

Почти четверть своего состояния он отдает в благотворительный фонд.

Во вторник генеральный директор Twitter Inc Джек Дорси пообещал 1 миллиард долларов своей доли в Square Inc, который он основал и возглавляет, чтобы финансировать усилия по оказанию помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

В серии твитов Дорси сказал, что сумма, составляющая около 28% его состояния, будет пожертвована его благотворительному фонду Start Small LLC.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz — jack (@jack) April 7, 2020

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Дорси, который в течение многих лет хранил подробности своих благотворительных акций в тайне, сказал, что все пожертвования в фонд теперь будут видны общественности через публичный документ.

Дорси, чей собственный капитал Forbes оценивает в $3,3 миллиарда, также заявил, что он отдает свою долю в Square, а не Twitter, поскольку ему принадлежит большая часть акций. Он также сказал, что со временем будет способствовать продаже заложенных акций.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple пожертвовала 20 млн масок для борьбы с коронавирусом.