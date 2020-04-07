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Гендиректор Twitter пожертвует миллиард долларов на борьбу с Covid-19

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Почти четверть своего состояния он отдает в благотворительный фонд.
Дорси пожертвует миллиард
Дорси пожертвует миллиард
EPA/UPG

Во вторник генеральный директор Twitter Inc Джек Дорси пообещал 1 миллиард долларов своей доли в Square Inc, который он основал и возглавляет, чтобы финансировать усилия по оказанию помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

В серии твитов Дорси сказал, что сумма, составляющая около 28% его состояния, будет пожертвована его благотворительному фонду Start Small LLC.

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Дорси, который в течение многих лет хранил подробности своих благотворительных акций в тайне, сказал, что все пожертвования в фонд теперь будут видны общественности через публичный документ.

Дорси, чей собственный капитал Forbes оценивает в $3,3 миллиарда, также заявил, что он отдает свою долю в Square, а не Twitter, поскольку ему принадлежит большая часть акций. Он также сказал, что со временем будет способствовать продаже заложенных акций.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple пожертвовала 20 млн масок для борьбы с коронавирусом.

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Теги: коронавирус, Twitter
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