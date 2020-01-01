На Тайване запретили использовать Zoom из-за проблем с безопасностью
Департамент кибербезопасности Тайваня запретил всем правительственным учреждениям и неправительственным организациям использовать оборудование, программное обеспечение и услуги для проведения видеоконференций, которые представляют угрозу информационной безопасности, такие как Zoom.
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В соответствии с Законом об управлении кибербезопасностью, который вступил в силу в 2019 году, правительственные учреждения при выборе информационных и коммуникационных систем должны отдавать предпочтение внутреннему оборудованию / программному обеспечению и услугам или тем, которые предоставляются поставщиками, нанятыми правительством.
Предлагаемые альтернативы включают Microsoft Teams, Google Hangouts Meet и Cisco WebEx.
Напомним, Zoom обвиняли в нарушениях безопасности и конфиденциальности после пика его популярности из-за карантина. Как отмечает Би-Би-Си, в этом шаге есть и особый политический подтекст. Ранее было выявлено, что Zoom направляет некоторый трафик через Китай, даже если никто из участников звонка не базировался в стране. Тайвань и Китай находятся в политическом противостоянии, в результате которого Китай рассматривает Тайвань как "отколовшуюся повстанческую провинцию, которая должна воссоединиться с материком".
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