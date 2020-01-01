На Тайване запретили использовать Zoom из-за проблем с безопасностью

Государственные органы и организации не должны использовать эту программу для конференций.

Департамент кибербезопасности Тайваня запретил всем правительственным учреждениям и неправительственным организациям использовать оборудование, программное обеспечение и услуги для проведения видеоконференций, которые представляют угрозу информационной безопасности, такие как Zoom.

Читай также: Утечка в Zoom: Тысячи частных видео опубликовали в Сети

В соответствии с Законом об управлении кибербезопасностью, который вступил в силу в 2019 году, правительственные учреждения при выборе информационных и коммуникационных систем должны отдавать предпочтение внутреннему оборудованию / программному обеспечению и услугам или тем, которые предоставляются поставщиками, нанятыми правительством.

Предлагаемые альтернативы включают Microsoft Teams, Google Hangouts Meet и Cisco WebEx.

Напомним, Zoom обвиняли в нарушениях безопасности и конфиденциальности после пика его популярности из-за карантина. Как отмечает Би-Би-Си, в этом шаге есть и особый политический подтекст. Ранее было выявлено, что Zoom направляет некоторый трафик через Китай, даже если никто из участников звонка не базировался в стране. Тайвань и Китай находятся в политическом противостоянии, в результате которого Китай рассматривает Тайвань как "отколовшуюся повстанческую провинцию, которая должна воссоединиться с материком".