Видео дня: Устроили пожар в Чернобыле и Ира Горбачева у Дудя

В тренде - интервью и видео выживальщика.

Устроили пожар в Чернобыле, Сгорела землянка, Супер Сус и Сергей Трейсер выживание 24 часа

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Блогеры Супер Сус и Сергей Трейсер решили пойти в поход на 24 часа в Чернобыльскую зону отчуждения. Они пытались разжечь костер и чуть не подожгли лес. Сгорела лишь землянка, где они ночевали.

Ира Горбачева – очень необычная актриса / вДудь

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Юрий Дудь сделал интервью с актрисой Ириной Горбачевой, которая стала известна благодаря Инстаграму, а также ролями в кино. Почему Горбачеву все любят, откуда у нее такой необычный юмор, в какое амплуа не хочется впадать, почему она развелась и сколько она зарабатывает?

Напомним, днем ранее в тренды попали Цирк дю Солей и Miyagi & Andy Panda.