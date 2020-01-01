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OPPO выпустит игровой смартфон Ace 2

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Смартфон выйдет 13 апреля.
OPPP Ace 2
OPPP Ace 2
igeekphone.com

Вице-президент OPPO заявил, что смартфоны Ace официально стали линейкой продуктов OPPO. Сегодня ​​OPPO официально объявил о дате выхода новой серии OPPO Ace 2 - в 19 часов 13 апреля.

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На этот раз новая серия OPPP Ace 2 принесет более продвинутую технологию зарядки и лучший игровой опыт. 

В Ace добавлена ​​функция 4D и линейные моторы. Индивидуальная настройка позволяет получать до 65 видов тактильных сигналов. Так что игроки могут поиграть в стрелялки, испытывая новые впечатления от игры.

Сообщается, что серия OPPO Ace 2 станет новым исследованием игрового мобильного телефона от OPPO. С точки зрения оптимизации игр ColorOS улучшит игровой опыт на системном уровне.

OPPP Ace2
OPPP Ace2
igeekphone.com

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Согласно известной информации, OPPO Ace 2 будет использовать 6,5-дюймовый экран с отверстием под камеру. Телефон будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865, а в максимальной конфигурации памяти модель получит 12 ГБ ОЗУ и накопитель на 256 ГБ. 

Телефон также будет иметь фронтальную камеру на 16 Мп, основную 48-мегапиксельную + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Ожидается поддержка суперзарядки SuperWOOC 65 Вт и поддержка беспроводной зарядки VOOC, мощность которой составляет 40 Вт. В то же время поддержка беспроводной обратной зарядки, может использоваться в качестве мобильного источника питания для других устройств.

Напомним, ранее сообщалось, что Oppo запатентовал смартфон с камерой в рамке.

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Теги: OPPO, Oppo Ace 2
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