Apple выпустила последнюю версию iOS 13
Сегодня Apple официально выпустила iOS 13.4.1 / iPadOS 13.4.1, то есть менее чем через две недели после предыдущей iOS 13.4.
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Это обновление устраняет проблему, из-за которой устройства под управлением iOS 13.4 не могут выполнять вызовы FaceTime на устройствах под управлением iOS 9.3.6 и более ранних версий или OS X El Capitan 10.11.6 и более ранних версий. Оно также исправляет ошибку в приложении настроек, которая может вызвать сбой при выборе функции Bluetooth в меню быстрого управления на главном экране.
Напомним, вскоре после выпуска iOS 13.4 и macOS 10.15.4 была обнаружена проблема FaceTime, которая не позволяла iPhone, iPad и Mac запускать эти обновления со старых устройств, которые не могут быть обновлены, таких как iPad 2, iPad третьего поколения, iPhone 4S.
Ниже приведены полные примечания к выпуску для обновления iOS 13.4.1:
- Исправлена ошибка, из-за которой устройства под управлением iOS 13.4 не могли участвовать в вызовах FaceTime на устройствах под управлением iOS 9.3.6 и более ранних версий или OS X El Capitan 10.11.6 и более ранних версий.
- Устранена ошибка в приложении «Настройки», которая не работала при выборе функции Bluetooth в меню «Быстрые действия» на главном экране.
iOS 13.4.1 может быть последним обновлением операционной системы iOS 13, потому что Apple готовится к переходу на iOS 14.
Напомним, ранее сообщалось, что обновление iOS замедляет некоторые iPhone.
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