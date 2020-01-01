Apple выпустила последнюю версию iOS 13

Больше глобальных обновлений не ожидается.

Сегодня Apple официально выпустила iOS 13.4.1 / iPadOS 13.4.1, то есть менее чем через две недели после предыдущей iOS 13.4.

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Это обновление устраняет проблему, из-за которой устройства под управлением iOS 13.4 не могут выполнять вызовы FaceTime на устройствах под управлением iOS 9.3.6 и более ранних версий или OS X El Capitan 10.11.6 и более ранних версий. Оно также исправляет ошибку в приложении настроек, которая может вызвать сбой при выборе функции Bluetooth в меню быстрого управления на главном экране.



Напомним, вскоре после выпуска iOS 13.4 и macOS 10.15.4 была обнаружена проблема FaceTime, которая не позволяла iPhone, iPad и Mac запускать эти обновления со старых устройств, которые не могут быть обновлены, таких как iPad 2, iPad третьего поколения, iPhone 4S.

Ниже приведены полные примечания к выпуску для обновления iOS 13.4.1:

Исправлена ​​ошибка, из-за которой устройства под управлением iOS 13.4 не могли участвовать в вызовах FaceTime на устройствах под управлением iOS 9.3.6 и более ранних версий или OS X El Capitan 10.11.6 и более ранних версий.

Устранена ошибка в приложении «Настройки», которая не работала при выборе функции Bluetooth в меню «Быстрые действия» на главном экране.

iOS 13.4.1 может быть последним обновлением операционной системы iOS 13, потому что Apple готовится к переходу на iOS 14.

Напомним, ранее сообщалось, что обновление iOS замедляет некоторые iPhone.