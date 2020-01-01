Тестирование масок: Эксперименты

Какие маски окажутся более надежными?

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Блогеры из Live Today испытали разные виды масок, пропустив через них дым. Для этого они создали манекен, который подсоединили к пылесосу. Затем на манекен надевали маску, поджигали 10 сигарет и включали пылесос.

Дым проходил сквозь маску и оседал на вате. В итоге смотрелось, сколько смолы на маске и сколько на вате. Если на вате много смолы - значит маска плохо фильтровала дым.

Напомним, ранее блогеры показали 30 экспериментов, которые можно сделать на карантине с детьми.