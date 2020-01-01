Huawei готовит к выходу свой самый дорогой продукт

Скорей всего это умный телевизор.

Руководители Huawei недавно намекали на большой запуск 8 апреля 2020 года. Похоже, что компания готовится к запуску своего самого дорогого продукта бытовой электроники.

Читай также: Huawei могут запретить выпускать телефоны с microSD

Юй Чэндун, генеральный директор Consumer BG в Huawei, первоначально упоминал о важном событии 8 апреля. Об этом также рассказал президент Consumer BG Жихао на китайском веб-сайте микроблогов Weibo. По словам топ-менеджеров, новый дорогой продукт станет центральным продуктом после выпуска смартфонов.

Другими словами, Huawei очень серьезно относится к запуску. К сожалению, компания не раскрыла ни специфики, ни названия этого нового продукта. Однако, судя по утечкам, это, скорее всего, новая флагманская серия умных телевизоров.

Рекламные изображения, которые были опубликованы в Интернете, изображают Smart TV с механизмом всплывающей камеры, что делает возможными слухи об Air Gestures. Другие броские словосочетания включают "умные глаза" и звуковую систему. Кроме того, говорят, что в телевизоре имеется специально разработанный чипсет, который обеспечит различные интеллектуальные функции.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei представил собственную замену Android.