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Huawei готовит к выходу свой самый дорогой продукт

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Скорей всего это умный телевизор.
Тизер нового продукта
Тизер нового продукта
weibo

Руководители Huawei недавно намекали на большой запуск 8 апреля 2020 года. Похоже, что компания готовится к запуску своего самого дорогого продукта бытовой электроники.

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Юй Чэндун, генеральный директор Consumer BG в Huawei, первоначально упоминал о важном событии 8 апреля. Об этом также рассказал президент Consumer BG Жихао на китайском веб-сайте микроблогов Weibo. По словам топ-менеджеров, новый дорогой продукт станет центральным продуктом после выпуска смартфонов.

Другими словами, Huawei очень серьезно относится к запуску. К сожалению, компания не раскрыла ни специфики, ни названия этого нового продукта. Однако, судя по утечкам, это, скорее всего, новая флагманская серия умных телевизоров.

Рекламные изображения, которые были опубликованы в Интернете, изображают Smart TV с механизмом всплывающей камеры, что делает возможными слухи об Air Gestures. Другие броские словосочетания включают "умные глаза" и звуковую систему. Кроме того, говорят, что в телевизоре имеется специально разработанный чипсет, который обеспечит различные интеллектуальные функции. 

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei представил собственную замену Android.

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Теги: Huawei, телевизор
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