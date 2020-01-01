Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Цирк дю Солей и Miyagi & Andy Panda

Комментариев: 0
В тренде - музыка и цирковое выступление.

60-MINUTE SPECIAL | Cirque du Soleil 

Читай также: Видео дня: 15 фокусов и хамелеон челлендж

На время карантина самый известный цирк в мире выпустил специальное шоу, которое могли посмотреть все.

"Мы вернулись с новым часовым специальным предложением CirqueConnect для наших фанатов!"- сказано в описании ролика.

Видео посмотрели почти 4 млн человек.  

Miyagi & Andy Panda - Utopia 

Читай также: Видео дня: Реакция России на победу Зеленского и Голос страны

Дуэт представил главную композицию будущего альбома. В треке «Utopia» Miyagi & Andy Panda размышляют о жизненном пути, переменах в умах людей, предназначении и карме. С этой композицией артисты напомнили слушателям о благотворительном начинании, на котором они сейчас сосредоточены.

Напомним, ранее в тренды попали Коронавирус - иммунитета нет ни у кого и Лукашенко о коронавирусе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео дня, тренды YouTube, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь