Видео дня: Цирк дю Солей и Miyagi & Andy Panda

В тренде - музыка и цирковое выступление.

60-MINUTE SPECIAL | Cirque du Soleil

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На время карантина самый известный цирк в мире выпустил специальное шоу, которое могли посмотреть все.

"Мы вернулись с новым часовым специальным предложением CirqueConnect для наших фанатов!"- сказано в описании ролика.

Видео посмотрели почти 4 млн человек.

Miyagi & Andy Panda - Utopia

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Дуэт представил главную композицию будущего альбома. В треке «Utopia» Miyagi & Andy Panda размышляют о жизненном пути, переменах в умах людей, предназначении и карме. С этой композицией артисты напомнили слушателям о благотворительном начинании, на котором они сейчас сосредоточены.

Напомним, ранее в тренды попали Коронавирус - иммунитета нет ни у кого и Лукашенко о коронавирусе.