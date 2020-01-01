Видео дня: Цирк дю Солей и Miyagi & Andy Panda
60-MINUTE SPECIAL | Cirque du Soleil
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На время карантина самый известный цирк в мире выпустил специальное шоу, которое могли посмотреть все.
"Мы вернулись с новым часовым специальным предложением CirqueConnect для наших фанатов!"- сказано в описании ролика.
Видео посмотрели почти 4 млн человек.
Miyagi & Andy Panda - Utopia
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Дуэт представил главную композицию будущего альбома. В треке «Utopia» Miyagi & Andy Panda размышляют о жизненном пути, переменах в умах людей, предназначении и карме. С этой композицией артисты напомнили слушателям о благотворительном начинании, на котором они сейчас сосредоточены.
Напомним, ранее в тренды попали Коронавирус - иммунитета нет ни у кого и Лукашенко о коронавирусе.
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