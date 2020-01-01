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Boeing попробует запустить вторую миссию к МКС

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После неудачи с первым запуском, компания запланировала новый полет.
Starliner запустят в конце года
Starliner запустят в конце года
boeing

Boeing объявил 6 апреля о желании выполнить второй испытательный полет без экипажа капсулы CST-100 Starliner в конце этого года, чтобы подтвердить, что он исправил проблемы, возникшие в ходе испытательного полета в декабре прошлого года.

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В кратком заявлении Boeing сказал, что он проведет второе испытание орбитального полета (OFT) космического корабля за свой счет. Boeing сделал это заявление вскоре после того, как Washington Post сообщила, что компания планирует повторить полет.

"Мы решили использовать наши орбитальные летные испытания, чтобы продемонстрировать качество системы Starliner", - говорится в заявлении компании. "Выполнение еще одного полета без экипажа позволит нам выполнить все задачи по летным испытаниям и оценить эксплуатационные характеристики второго транспортного средства Starliner без каких-либо затрат для налогоплательщиков".

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Вторая миссия выглядела все более вероятной через несколько месяцев после первоначального запуска. Эта миссия была сокращена до двух дней без запланированной стыковки на Международной космической станции из-за проблемы с таймером на космическом корабле, которая заставила его думать, что он находился на другой фазе своего полета сразу после отделения от верхней ступени "Атлас 5", которая запустила капсулу.

Расследование также выявило проблему с программными средствами управления для служебного модуля космического корабля, которая могла вызвать возврат модуля экипажа после его отделения. Программное обеспечение было исправлено за несколько часов до повторного входа.

Напомним, ранее сообщалось, что частный космический корабль доставил на МКС тесто и мышей.

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Теги: Boeing, МКС, Starliner
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