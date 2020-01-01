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Наука с Aliexpress: Эксперименты

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Всякие "научные" штучки можно найти в магазинах. Главное просто знать что и где.

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Блогер с канала Химия – Просто показал, какие гаджеты можно использовать для научных экспериментов даже находясь на карантине. 

Неодимовые магниты, магнитная жидкость, динамо-машинка, гидрогелевые шарики, гидрофобная футболка, ультрафиолетовый фонарь, светящаяся лента и тритиевый брелок - это все можно использовать для опытов и экспериментов.

Напомним, ранее блогеры показали эксперименты с ультрафиолетом.

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Теги: видео, эксперименты
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