Наука с Aliexpress: Эксперименты

Всякие "научные" штучки можно найти в магазинах. Главное просто знать что и где.

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Блогер с канала Химия – Просто показал, какие гаджеты можно использовать для научных экспериментов даже находясь на карантине.

Неодимовые магниты, магнитная жидкость, динамо-машинка, гидрогелевые шарики, гидрофобная футболка, ультрафиолетовый фонарь, светящаяся лента и тритиевый брелок - это все можно использовать для опытов и экспериментов.

Напомним, ранее блогеры показали эксперименты с ультрафиолетом.