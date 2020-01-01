ICQ возродился: Мессенджер получил глобальное обновление
Наверняка вы слышали про ICQ лет 10-20 назад. Он был крайне популярен, но со временем его вытеснили другие, более навороченные мессенджеры.
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Но разработчики решили реанимировать старый мессенджер, и даже назвали его ICQ New. Среди возможностей программы - чаты до 25 тысяч человек, группы и звонки с аудио и видео с участием до 30 человек.
Также тут есть искусственный интеллект, который позволяет переводить звуковые сообщения в текст.
Но сможет ли новая ICQ вернуть хотя бы старых пользователей - очень большой вопрос.
ICQ New уже доступна для Windows, macOS, Linux, iOS и Android.
Напомним, ранее сообщалось, что Mail.ru забрала ICQ у Яндекса.
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