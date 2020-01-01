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ICQ возродился: Мессенджер получил глобальное обновление

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Теперь в мессенджере можно совершать групповые видеозвонки.
ICQ New доступна для всех платформ
ICQ New доступна для всех платформ
icq.com

Наверняка вы слышали про ICQ лет 10-20 назад. Он был крайне популярен, но со временем его вытеснили другие, более навороченные мессенджеры.

Читай также: ICQ активно теряет пользователей

Но разработчики решили реанимировать старый мессенджер, и даже назвали его ICQ New. Среди возможностей программы -  чаты до 25 тысяч человек, группы и звонки с аудио и видео с участием до 30 человек. 

Также тут есть искусственный интеллект, который позволяет переводить звуковые сообщения в текст. 

Но сможет ли новая ICQ вернуть хотя бы старых пользователей - очень большой вопрос. 

ICQ New уже доступна для Windows, macOS, Linux, iOS и Android.

Напомним, ранее сообщалось, что Mail.ru забрала ICQ у Яндекса.

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Теги: ICQ, мессенджер
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