Искусственный интеллект Google научил роботов ходить по-собачьи

Наблюдения за собаками помогли выработать алгоритм передвижения.

Исследователи Google разработали систему искусственного интеллекта, которая учится на движениях животных, чтобы дать роботам большую ловкость. Соавторы исследования полагают, что их подход может поддержать разработку роботов, которые могут выполнять задачи в реальном мире, например, транспортировку материалов между многоуровневыми складами.

ИИ берет захват движения животного с видео - в данном случае собак - и использует обучение с подкреплением. Эта методика обучения на основе достижения целей с помощью наград. Обеспечение системы различными опорными движениями позволило исследователям "научить" четвероногого робота Unitree Laikago выполнять различные действия, как они говорят, от быстрой ходьбы (со скоростью до 5 км в час) до прыжков и поворотов.

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Чтобы подтвердить свой подход, исследователи сначала собрали набор данных о реальных собаках, выполняющих различные навыки. (Обучение в основном проходило в физическом моделировании, поэтому позы опорных движений можно было тщательно отслеживать) Затем, используя различные движения в функции вознаграждения (которая описывает, как должны вести себя агенты), исследователи использовали около 200 миллионов образцы для обучения моделируемого робота для имитации навыков движения.

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Но симуляторы обычно дают приблизительное представление о реальном мире. Чтобы решить эту проблему, исследователи использовали метод адаптации, который рандомизировал динамику при моделировании, например, путем изменения физических величин, таких как масса и трение робота. Эти значения были сопоставлены с помощью кодера с числовым представлением, то есть с кодировкой, которая была передана в качестве входных данных для политики управления роботом. При развертывании политики на реальном роботе, исследователи удалили кодировщик и непосредственно искали набор переменных, которые позволили роботу успешно выполнять навыки.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект от Google ищет рак лучше врачей.