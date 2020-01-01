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Tesla создала аппарат вентиляции легких из деталей Model 3

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Инженеры компании создали ИВЛ из подручных материалов.
Аппарат сделали из Tesla Model 3
Аппарат сделали из Tesla Model 3
скриншот видео

Производитель электромобилей Tesla направила силы на создание систем искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Такие аппараты используют в клиниках для пациентов с COVID-19.

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Инженеры Tesla опубликовали видео с процессом создания ИВЛ, где показывается, какие компоненты используются. Так, в ИВЛ от Tesla применяют планшет для управления подачи воздуха, который в авто был развлекательно-информационной системой.

Пневматический компрессор для подвески применяют в качестве камеры для подготовки воздушной смеси для дыхания.

Напомним, ранее сообщалось, что Dyson за 10 дней создала ИВЛ для больных коронавирусом.

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Теги: ИВЛ, коронавирус, Tesla
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