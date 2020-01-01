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Утечка в Zoom: Тысячи частных видео опубликовали в Сети

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Конфиденциальность звонков в Zoom снова поставили под сомнение.
Видео с Zoom попало в Сеть
Видео с Zoom попало в Сеть
EPA/UPG

Тысячи личных видео Zoom были выложены для просмотра в открытой сети, что подчеркивает риски для конфиденциальности для миллионов пользователей.

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Видео, просмотренные The Washington Post, включали сеансы терапии один на один; учебные курсы для работников, осуществляющих телемедицинские звонки, в которой указаны имена и номера телефонов людей; встречи малого бизнеса, которые включали финансовую отчетность частных компаний; и классы начальной школы, в которых были раскрыты лица, голоса и личные данные детей.

Многие видео содержат информацию, позволяющую установить личность, и глубоко интимные разговоры, записанные в домах людей. Другие видео включают обнаженную натуру, например, в которой преподаватель учит студентов, как наносить бразильский воск.

Похоже, что многие видео были записаны с помощью программного обеспечения Zoom и сохранены в отдельном онлайн-хранилище без пароля. Но поскольку Zoom присваивает названия каждой видеозаписи одинаковым образом, простой онлайн-поиск может выявить длинный поток видео в другом месте, который каждый может загрузить и просмотреть. 

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Видео по умолчанию не записываются, но организаторы звонков могут выбрать запись и сохранить на серверах Zoom или на своих компьютерах без согласия участников, хотя участники получают уведомление, когда хост начинает запись.

Обнаружение того, что видео доступны в открытой сети, добавляет ряд проблем с конфиденциальностью Zoom, которые привлекли внимание общественности, поскольку сервис стал предпочтительной альтернативой для удаленной работы, школы и социальной жизни.

В прошлом месяце компания достигла более 200 миллионов ежедневных пользователей по сравнению с 10 миллионами в декабре.

Напомним, ранее сообщалось, что популярное приложение Zoom обвинили в нарушении конфиденциальности.

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Теги: коронавирус, Zoom
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