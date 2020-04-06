В Великобритании сожгли вышки 5G-связи из-за коронавируса

Жители двух городов посчитали вышки сотовой связи виноватыми в распространении COVID-19.

Читай также: Коронавирус может поражать все органы

В Сети распространяют слухи, что причиной появления коронавируса является 5G. Якобы строительства станций 5G в Ухане и стало виновницей распространения COVID-19.

Такие слухи уже стали причиной протестов против строительства станций в Европе и Великобритании. А в двух британских городах - Бирмингеме и Мерсисайде - даже сожгли две базовые станции 5G. Поджигателей задержали, но они утверждают, что так боролись против коронавируса.

В Британии поджигают вышки с 5G twitter.com

Читай также: Коронавирус: Наш шанс сдержать вирус уже может быть пропущен

Слухи о связи коронавируса с 5G появились 12 марта в США, где на саммите по вопросам здравоохранения американский врач Томас Коуэн заявил о сделанном им "открытии". Якобы отсутствие эпидемии в Африке объяснялось тем, что там до сих пор нет базовых станций 5G. Медик заявлял, что новые станции вызывают вредное излучение, которое заставляет мутировать вирусы.

Официальные органы и СМИ опровергли заявление врача, заявив, что в Африке уже насчитываются тысячи случаев заболеваний COVID-19, хотя там нет базовых станций 5G. Но слух уже был запущен, и он получил широкое распространение в США, Великобритании и некоторых частях Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что суперкомпьютер IBM нашел 77 вариантов борьбы с коронавирусом.