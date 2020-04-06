Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Великобритании сожгли вышки 5G-связи из-за коронавируса

Комментариев: 2
Жители двух городов посчитали вышки сотовой связи виноватыми в распространении COVID-19.
Вышки 5G обвиняют в распространении коронавируса
Вышки 5G обвиняют в распространении коронавируса
vietnamtimes.org.vn

Читай также: Коронавирус может поражать все органы

В Сети распространяют слухи, что причиной появления коронавируса является 5G. Якобы строительства станций 5G в Ухане и стало виновницей распространения COVID-19. 

Такие слухи уже стали причиной протестов против строительства станций в Европе и Великобритании. А в двух британских городах - Бирмингеме и Мерсисайде - даже сожгли две базовые станции 5G. Поджигателей задержали, но они утверждают, что так боролись против коронавируса.

В Британии поджигают вышки с 5G
В Британии поджигают вышки с 5G
twitter.com

Читай также: Коронавирус: Наш шанс сдержать вирус уже может быть пропущен

Слухи о связи коронавируса с 5G появились 12 марта в США, где на саммите по вопросам здравоохранения американский врач Томас Коуэн заявил о сделанном им "открытии". Якобы отсутствие эпидемии в Африке объяснялось тем, что там до сих пор нет базовых станций 5G. Медик заявлял, что новые станции вызывают вредное излучение, которое заставляет мутировать вирусы.

Официальные органы и СМИ опровергли заявление врача, заявив, что в Африке уже насчитываются тысячи случаев заболеваний COVID-19, хотя там нет базовых станций 5G. Но слух уже был запущен, и он получил широкое распространение в США, Великобритании и некоторых частях Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что суперкомпьютер IBM нашел 77 вариантов борьбы с коронавирусом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: 5G связь, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  06.04.2020, 12:07
Оценка:  0
гость
Вполне обоснованно ! Бизнес игнорирующий здоровье людей не имеет права на жизнь. Люди еще не осознали всю пагубность высокочастотного излучения на свой организм.
гость  (аноним)  06.04.2020, 11:21
Оценка:  +2
гость
жертвы ютуб канала и плоской земли
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь