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Facebook выпустил Messenger в виде приложения для Windows и Mac

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Facebook хочет конкурировать с Zoom.
Приложение доступно для компьютеров
Приложение доступно для компьютеров
facebook.com

У Facebook Messenger наконец-то появилось собственное приложение, которое упрощает обмен сообщениями и видеочаты с друзьями и семьей на вашем компьютере.

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Приложение, которое теперь доступно в Microsoft Store и Mac App Store, позволяет отправлять сообщения друзьям и начинать видеозвонки, как в мобильных и веб-версиях. Он также включает в себя темный режим, который Facebook развернул в качестве одной из новых функций, представленных в редизайне рабочего стола.

Настольное приложение Facebook Messenger объединяет все более важный пул инструментов для видеоконференций, таких как Zoom, который сталкивается с негативной реакцией из-за проблем с конфиденциальностью и безопасностью. Поскольку многие из нас практикуют социальное дистанцирование во время пандемии COVID-19, приложения видеочата становятся жизненно важными инструментами, чтобы поддерживать связь с друзьями и семьей. Facebook, наконец, выпустив полную версию своего настольного приложения Messenger, немного упростит пользователям видеочат с друзьями.

Facebook работал над приложением еще в 2016 году. Позже Facebook запустил настольное приложение для Workplace, своего инструмента для совместной работы, в конце 2017 года. 

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook выпустит собственную криптовалюту.

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Теги: Facebook, Messenger, Windows, MacOs
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