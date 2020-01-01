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Улучшенный стерилизатор воздуха своими руками: Эксперименты

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Ультрафиолет способен на многое, и его полезные свойства можно использовать в борьбе с коронавирусом.

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Блогер из Огненное ТВ улучшил облучатель-рециркулятор стерилизатор воздуха, собранный в прошлом видео.

Изменения будут несущественные, но они значительно повлияют на работу всего устройства. Также он покажет, как можно использовать стерилизатор для обеззараживания одноразовых масок.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать санитайзер своими руками

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Теги: видео, эксперименты, коронавирус
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